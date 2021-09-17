Под Днепром на ходу взорвалась легковушка: на заднем сиденье сдетонировала ручная граната

Под Днепром на ходу взорвалась легковушка: на заднем сиденье сдетонировала ручная граната

Происшествие обошлось без человеческих жертв.

В Днепропетровской области днем 17 сентября взорвался легковой автомобиль. Оказалось, в авто сдетонировала ручная граната.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось в поселке Червоный Садок в Днепровском районе области. Там во время движения автомобиля Renault на заднем сидении взорвалась, предварительно, ручная граната РГД-5.

Взрывом оторвало дверь машины. Однако происшествие обошлось без человеческих жертв. На место происшествия водитель авто вызвал полицию и спасателей.

Что именно стало причиной происшествия, а также откуда у мужчины боеприпас, будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что в Кривом Роге в одной из девятиэтажек прогремел взрыв. На место выехали спасатели, "скорая" и газовая служба. По информации местных СМИ, на балконе седьмого этажа оказались заблокированными дети.

Новости Украины: один из участников туристической группы рассказал, как произошел взрыв в Карпатах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку