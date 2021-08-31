Под Днепром на мужчину упал трактор: потерпевший скончался на месте (фото)

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Петриковском районе Днепропетровской области мужчину придавило трактором. В результате чего пострадавший погиб на месте.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось 30 августа около 19:00 в поселке Шульговка. Там на мужчину упал трактор Т-25, вес которого 1,5 тысячи килограмм. В результате чего пострадавший погиб на месте. Его тело обнаружил прохожий — он вызвал "скорую" и полицию.
Медики констатировали смерть мужчины. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
Напомним, что в Днепре на мужчину упало сухое дерево. В результате чего горожанина госпитализировали в больницу с травмой двух ног.