Под Днепром нашли убитым 36-летнего мужчину, который на всю страну рассказал об издевательствах над его ребенка

Под Днепром нашли убитым 36-летнего мужчину, который на всю страну рассказал об издевательствах над его ребенка

Тело мужчины обнаружили с порезами горла.

В Днепропетровской области на мосту между селами Шульговка и хутором Судовка нашли тело мужчины с перерезанным горлом. Погибшего опознали, им оказался 36-летний Александр Мироненко — отец 3-летней девочки, которую до состояния комы, по предварительной версии, избили мать и ее сожитель, а сам мужчина за день до смерти на одном из крупнейших телеканалов Украины, на всю страну рассказал об издевательствах в семье его ребенка.

О смерти мужчины в соцсети рассказал местный житель Виктор Зезюлин.

"13 июля на мосту через дренажный канал по дороге в Судовка нашли тело Саши Мирона с перерезанным горлом. Приехав на место трагедии в 16:10, пообщался с полицейскими, которые подтвердили смерть Саши. Мое предложение взять меня понятым и показать тело, полиция отклонила, объяснив, что понятые уже есть. Также сообщили, что открыто уголовное производство — по какой статье не известно. Пообщавшись с понятой, понял, что рассматривается версия самоубийства. Не имею права влиять на следствие, но все выглядит очень странно", — написал Виктор Зезюлин.

В комментариях под постом пользователей- усомнились в версии полиции, потому что по их словам, мужчину похоронили слишком быстро — уже на следующий день.

Как сообщили ТСН.ua в пресс-службу Нацполиции Днепропетровской области, по факту смерти мужчины в полиции открыли уголовное производство.

"Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. У нас есть заключение эксперта. По факту возбуждено уголовное производство по ст.115 с пометкой "самоубийство", — рассказала ТСН.ua спикер Нацполиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Накануне гибели мужчины вечером, 12 июля, на телеканале "Украина" вышла телепередача "Говорит Украина", в которой 36-летний Александр рассказал о том, что последний раз видел свою 3-летнюю за 11 дней до ее избиении, а о состоянии девочки узнал только когда к нему приехала полиция.

Мать девочки полиции рассказывала, что ребенка избил отец, но потом от своих показаний отказалась.

"При мне она сказала, что ударила кулаком пять раз по голове и дернула за руку. Это была первая версия. По другой, ребенок якобы упала из черешни. Я не верю, что она ее била. Может, у них там что-то из сожителем случилось, может, тот ударил. Не знаю. Но она что-то скрывает", — рассказал мужчина.

Он добавил, что когда они со Светланой жили вместе, она иногда била ребенка прутом.

На телепрограмме экс-жена сожителя Светланы Владимира Инга заявила, что ее экс мог побить ребенка.

"Он способен избит", — подтвердила Инга.

Сама же мать девочки Светлана прошла проверку на детекторе лжи, которая обнаружила, что женщина систематически избивала свою дочь. Как сообщили в больнице, мать Христинки за последнюю неделю ее ни разу не посетила.

Сашу Мироненко, тело которого нашли 13 июля, похоронили в селе Шульговка на местном кладбище.

Напомним, что 3-летнюю Кристину доставили в больницу, с судорогами, параличом конечностей и покрытую синяками — в таком тяжелом состоянии. У ребенка сломана ключица и закрытая черепно-мозговая травма. Для спасения жизни девочки медикам срочно пришлось делать трепанацию черепа.

"Сделана трепанация черепа и удалена гематома. К сожалению, сейчас динамика не очень положительная. Потому что отмечается вторичный отек", — отмечает заведующий детского нейрохирургического отделения Владимир Агафонов.

По словам медиков, характер травм, которые были у ребенка, могут свидетельствовать о насилии над ребенком. Служба по делам детей с семьей не знакома.

В то же время врачи прокомментировали состояние Кристины, дав обнадеживающие прогнозы — "девочка стабильная, дышит уже самостоятельно (ее отключили от аппарата ИВЛ), ребенок будет жить, но".

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