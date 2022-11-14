Под Днепром неизвестный стреляет по детям на площадке: много пострадавших (фото)

В поселке Слобожанское под Днепром неизвестный стреляет по детям и животным на детской площадке из травматического оружия. Известно минимум о трех пострадавших детях, раненом коте и собаке.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 12 и 13 ноября, на улице Восьмого марта, рассказала мама одного из пострадавших мальчиков Анна.

По словам женщины, в ее сына попали три пули: две в курточку, третья – в ногу. Вместе с мальчиком на площадке гуляли двое детей, они тоже пострадали. Одному ребенку пуля попала в щеку.

"Это же какая скотиня стреляет по детям и по животным? Предположение есть, что это кто-то из 13-го или 11-го дома. Полиция приезжала уже два раза", — написала мама мальчика.

В комментариях к публикации женщины еще несколько местных жителей рассказали о таких же случаях и показали фото ранений у детей и животных. Личность стрелка устанавливают правоохранители.

Фото: Анна Смородинова

Фото: Юлия Штокало

Фото: Анна Смородинова

Фото: Дмитрий Козаченко

Скриншот

Скриншот

Напомним, зимние каникулы в школах столицы в этом году продлятся вдвое дольше из-за полномасштабной войны в Украине. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в случае блэкаута в части учебных заведений будут работать пункты обогрева. На время каникул учителя по желанию могут уйти в оплачиваемый отпуск.

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