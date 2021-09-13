Под Днепром подросток играл на огороде с газовым баллоном: школьник надышался вещества, упал и умер

По факту происшествия правоохранители проводят проверки.
В Днепропетровской области подросток купил в супермаркете баллон с газом, после чего надышался его и умер.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание "Днепр Час".
Как стало известно, происшествие случилось около 17:00 в населенном пункте, находящемся рядом с городом Першотравенск. Там компания подростков купила в одном из супермаркетов небольшой баллон с газом. После чего на огороде частного дома, находящегося на улице Гагарина, ребята начали играть с опасным веществом. Один из школьников открыл емкость и вдохнул газ через рот.
Впоследствии мальчику стало плохо и он упал. Спасти ребенка медикам не удалось.
ТСН.ua в Нацполиции области сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 с пометкой "несчастный случай". Сейчас правоохранители проводят проверку.
Напомним, что полиция Киевской области разыскивает мальчика, которого забрал отец и исчез. Четыре человека затягивали ребенка, который кричал и плакал, в машину.