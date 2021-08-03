Под Днепром правоохранители заставляли наркозависимого изготавливать амфетамин, а сами планировали его сбывать

Под Днепром правоохранители заставляли наркозависимого изготавливать амфетамин, а сами планировали его сбывать

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении двух оперуполномоченных.

В Днепропетровской области будут судить двоих правоохранителей, которые планировали сбывать наркотики, которые по их заказу изготовлял наркозависимый. Мужчину шантажировали и угрожали "закрыть".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В отношении двоих оперуполномоченных в суд направлен обвинительный акт за приобретение с целью сбыта психотропного вещества (ч. 3 ст.307 УК Украины).

По версии следствия, работники полиции, используя свои служебное положение, заставили наркозависимого изготавливать психотропное вещество "амфетамин" с целью дальнейшего сбыта. Они приобрели более 30 граммов психотропных и передали их "подельнику" вместе с деньгами на приобретение прекурсоров, для иготовлення наркотика.

Их разоблачили правоохранительные органы.

Напомним, что Галицкий районный суд Львова во вторник, 3 августа, объявил приговор шести патрульных, которых обвиняли в смерти 22-летнего мужчины. Их приговорили к 8 годам лишения свободы.

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