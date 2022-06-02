Под Днепром произошло масштабное ДТП: фура "разложилась" и вылетела на встречную полосу (видео)

Причина аварии неизвестна.

Под Днепром на Криворожской трассе произошло ДТП с фурой. Она вылетела на встречную полосу и "разложилась", а весь груз высыпался.

Об этом сообщает Telegram-канал "ХД".

Судя по опубликованному видео, водитель фуры не справился с управлением, снес электросопротивление, задел металлическое ограждение, затем автомобиль перевернулся. На место ДТП приехали полицейские. Пострадал ли водитель – пока неизвестно.

Напомним, в Киеве произошло ДТП на Воздухофлотском проспекте. Водитель ВАЗ на полном ходу протаранил Skoda, пострадало несколько человек.

Обзор цен: отправляемся на самый большой рынок Днепра "Озерка", где можно купить грузинские продукты

Читайте также: