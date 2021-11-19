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Под Днепром произошло масштабное ДТП с фурами, есть пострадавший (фото и видео)

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Под Днепром произошло масштабное ДТП с фурами, есть пострадавший (фото и видео)

Два грузовика стояли на обочине

Три автомобиля столкнулись возле АЗС.

В Подгородном Днепропетровской области столкнулись три фуры. Авария произошла утром в пятницу, 19 ноября.

Об этом сообщает "Информатор".

В результате ДТП пострадал один из водителей. Его доставили в больницу с травмой ноги и грудной клетки. По предварительной информации, грузовик MAN врезался в припаркованный автомобиль возле автозаправки. Он по инерции ударил другую фуру. На месте аварии на дорогу разлились горюче-смазочные материалы, проезд был затруднен. Причина столкновения пока неизвестна.

Столкнулись три фуры / © dp.informator.ua
Столкнулись три фуры / dp.informator.ua

Напомним, что возле поселка Иванков, что в Киевской области, два грузовика на скорости врезались в автозаправку. Авария произошла ночью 18 ноября на трассе Киев-Харьков.

Причина столкновения неизвестна / ©
Причина столкновения неизвестна
На дорогу разлилось топливо / ©
На дорогу разлилось топливо

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