Под Днепром произошло масштабное ДТП с фурами, есть пострадавший (фото и видео)

Три автомобиля столкнулись возле АЗС.
В Подгородном Днепропетровской области столкнулись три фуры. Авария произошла утром в пятницу, 19 ноября.
Об этом сообщает "Информатор".
В результате ДТП пострадал один из водителей. Его доставили в больницу с травмой ноги и грудной клетки. По предварительной информации, грузовик MAN врезался в припаркованный автомобиль возле автозаправки. Он по инерции ударил другую фуру. На месте аварии на дорогу разлились горюче-смазочные материалы, проезд был затруднен. Причина столкновения пока неизвестна.
Напомним, что возле поселка Иванков, что в Киевской области, два грузовика на скорости врезались в автозаправку. Авария произошла ночью 18 ноября на трассе Киев-Харьков.
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