Под Днепром дочь 10 дней прожила с телом матери в квартире многоэтажки

Под Днепром дочь 10 дней прожила с телом матери в квартире многоэтажки

Правоохранителям пришлось лезть в окно, чтобы попасть в квартиру.

В Каменском Днепропетровской области в многоэтажке жители почувствовали зловонный запах из одной из квартир. Правоохранители обнаружили там тело умершей женщины.

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Об этом в соцсети рассказала местная жительница Елена Корма, передает Днепр.Час.

Как рассказала жительница дома Елена, соседи почувствовали трупный запах в подъезде несколько дней назад. Вчера, 14 июля, они обратились к ГСЧС, но там их переадресовали в полицию.

Прибывшие на вызов правоохрнители, по словам Елены Кормы, снова вызвали спасателей, но те не приехали, поэтому патрульным пришлось залезать в квартиру через окно.

Попав в помещение, полицейские обнаружили труп пожилой женщины. Все это время в квартире находилась дочь умершей женщины.

"По закону лицо, страдающее психическим расстройством, нельзя принудительно отправить на лечение. Опасаемся, что женщина представляет непосредственную опасность для себя самой и окружающих", — отметила автор публикации.

Напомним, что в Кривом Роге в 5-этажке в переулке Бульварный обнаружили тело пенсионерки, которое пролежало несколько лет. Его все время прятал сын умершей женщины в собственной квартире

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