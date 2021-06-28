Под Днепром служебная собака охранника на пляже набросилась на нетрезвых отдыхающих (видео)

Конфликт между охранником пляжа и нетрезвыми отдыхающими закончился дракой и укусами.

В Каменском Днепропетровской области на пляже произошел конфликт. Охранник пляжа сделал замечание нетрезвым отдыхающим, из-за чего произошел конфликт.

Видео инцидента попало в Сеть.

Причина конфликта пока неизвестна, но на кадрах видно как нетрезвый мужчина конфликтует с охранником с собакой. Последний снял с пса намордник, скорее всего, чтобы показать дебоширу, что не шутит, в тот же миг между ним и отдыхающим произошла потасовка и собака, обученная защищать, без команды вцепилась зубами в ногу нападающему.

Охранник попытался оттянуть собаку, но на него набросились другие отдыхающие и повалили на землю. Далее произошла потасовка уже на песке, где люди успокаивали собаку, а охранник защищал животное.

В Сети нашлись те, кто встал на защиту охранника и собаки, поскольку нетрезвые отдыхающие вели себя вызывающе, некоторые уверены, что работник охранной фирмы преувеличил свои полномочия и не надо было натравливать собаку.

Напомним, что Кременчуге Полтавской области 23 июня бездомный собака укусила маленького ребенка. Пострадавшая 6-летний ребенок.

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