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Под Днепром служебная собака охранника на пляже набросилась на нетрезвых отдыхающих (видео)

Под Днепром служебная собака охранника на пляже набросилась на нетрезвых отдыхающих (видео)

Под Днепром служебная собака охранника на пляже набросилась на нетрезвых отдыхающих (видео)

Конфликт между охранником пляжа и нетрезвыми отдыхающими закончился дракой и укусами.

В Каменском Днепропетровской области на пляже произошел конфликт. Охранник пляжа сделал замечание нетрезвым отдыхающим, из-за чего произошел конфликт.

Видео инцидента попало в Сеть.

Причина конфликта пока неизвестна, но на кадрах видно как нетрезвый мужчина конфликтует с охранником с собакой. Последний снял с пса намордник, скорее всего, чтобы показать дебоширу, что не шутит, в тот же миг между ним и отдыхающим произошла потасовка и собака, обученная защищать, без команды вцепилась зубами в ногу нападающему.

Охранник попытался оттянуть собаку, но на него набросились другие отдыхающие и повалили на землю. Далее произошла потасовка уже на песке, где люди успокаивали собаку, а охранник защищал животное.

В Сети нашлись те, кто встал на защиту охранника и собаки, поскольку нетрезвые отдыхающие вели себя вызывающе, некоторые уверены, что работник охранной фирмы преувеличил свои полномочия и не надо было натравливать собаку.

Напомним, что Кременчуге Полтавской области 23 июня бездомный собака укусила маленького ребенка. Пострадавшая 6-летний ребенок.