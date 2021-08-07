Под Днепром в пожаре пострадали мать и младенец: ребенок в тяжелом состоянии (фото/видео)

Под Днепром в пожаре пострадали мать и младенец: ребенок в тяжелом состоянии (фото/видео)

Малыш получил тяжелые ожоги.

В Новомосковске Днепропетровской области на пожаре пострадала женщина и младенец. Ребенок в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Вчера, 6 августа, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Полевая в городе Новомосковск. На место возгорания отправились спасатели ГПСС №31.

Сообщается, что пожар возник в частном одноэтажном жилом доме. На момент прибытия подразделения дом был полностью охвачен огнем.

В результате пожара пострадал годовалый младенец и 21-летняя женщина.

"По предварительным данным, девочка находится в тяжелом состоянии с диагнозом множественные термические ожоги тела, женщина имеет термические ожоги лица. Обоих пострадавших передано реанимационной бригаде экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", — рассказывают в ГСЧС.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области во время работы с газонокосилкой пострадал человек. Машина внезапно вспыхнула, а пламя перекинулось на работника.

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