Под Днепром в пожаре пострадали мать и младенец: ребенок в тяжелом состоянии (фото/видео)

Малыш получил тяжелые ожоги.
В Новомосковске Днепропетровской области на пожаре пострадала женщина и младенец. Ребенок в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Вчера, 6 августа, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Полевая в городе Новомосковск. На место возгорания отправились спасатели ГПСС №31.
Сообщается, что пожар возник в частном одноэтажном жилом доме. На момент прибытия подразделения дом был полностью охвачен огнем.
В результате пожара пострадал годовалый младенец и 21-летняя женщина.
"По предварительным данным, девочка находится в тяжелом состоянии с диагнозом множественные термические ожоги тела, женщина имеет термические ожоги лица. Обоих пострадавших передано реанимационной бригаде экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", — рассказывают в ГСЧС.
Напомним, что в Мелитополе Запорожской области во время работы с газонокосилкой пострадал человек. Машина внезапно вспыхнула, а пламя перекинулось на работника.