Под Днепром задержали мужчину, который в интернет-клубе на компьютере собственноручно создал себе COVID-сертификат

Мужчине грозит наказание.
В Никопольском районе Днепропетровской области местный житель сам создал себе сертификат о вакцинации. Он пошел в местный интернет-клуб, там на компьютере "скомпоновал" себе сертификат, раздувал на цветном принтере и пользовался.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
Фальшивый документ у 50-летнего мужчины обнаружили правоохранители на автостанции в поселке Томаковка во время проверки COVID-сертификатов у пассажиров автобусов межобластного сообщения.
Как выяснилось, 50-летнему мужчине необходим сертификат о вакцинации для ежедневного проезда на работу в межобластном транспорте. Тогда он пошел в компьютерный клуб и с помощью компьютерной техники и программного обеспечения изготовил документ, после чего распечатал его на цветном принтере.
"Жителю Никопольского района объявили о подозрении по ч. 1 ч. 4. ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Дело с обвинительным актом направлено в суд", – отметили в полиции.
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