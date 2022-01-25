Под Днепром задержали мужчину, который в интернет-клубе на компьютере собственноручно создал себе COVID-сертификат

Под Днепром задержали мужчину, который в интернет-клубе на компьютере собственноручно создал себе COVID-сертификат

Мужчине грозит наказание.

В Никопольском районе Днепропетровской области местный житель сам создал себе сертификат о вакцинации. Он пошел в местный интернет-клуб, там на компьютере "скомпоновал" себе сертификат, раздувал на цветном принтере и пользовался.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Фальшивый документ у 50-летнего мужчины обнаружили правоохранители на автостанции в поселке Томаковка во время проверки COVID-сертификатов у пассажиров автобусов межобластного сообщения.

Как выяснилось, 50-летнему мужчине необходим сертификат о вакцинации для ежедневного проезда на работу в межобластном транспорте. Тогда он пошел в компьютерный клуб и с помощью компьютерной техники и программного обеспечения изготовил документ, после чего распечатал его на цветном принтере.

"Жителю Никопольского района объявили о подозрении по ч. 1 ч. 4. ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Дело с обвинительным актом направлено в суд", – отметили в полиции.

Напомним, что в Пекине зафиксирован первый случай COVID-19 у члена олимпийской делегации