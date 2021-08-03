Под Днепром женщина обвинила бывшего мужа в изнасиловании их троих детей в течение 5 лет

В полиции открыли уголовное производство по факту изнасилования детей.
В Каменском Днепропетровской области 44-летнего мужчину подозревают в изнасиловании своих троих детей. В полицию обратилась бывшая жена мужчины.
Об этом сообщает "Наш город" со ссылкой на Каменское районное управление полиции.
Отмечается, что 44-летний отец в течение 5 лет насиловал собственных детей. Сексуальному насилию естественным и неестественным способом подвергались подростки в возрасте 12, 14 и 17 лет, начиная с 2016 года.
"По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Сейчас назначен комплекс соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное расследование", — прокомментировала ситуацию старший инспектор по коммуникации Каменского районного управления полиции Елена Тимченко.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Напомним, что В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в педофилии мужчину, который накануне сбежал из-под стражи.