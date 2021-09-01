Под Днепром женщина у себя дома упала в колодец: пострадавшая скончалась на месте

Под Днепром женщина у себя дома упала в колодец: пострадавшая скончалась на месте

Что именно стало причиной происшествия, устанавливают правоохранители.

В Синельниковском районе Днепропетровской области в колодец упала пенсионерка. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в области.

Как стало известно, происшествие случилось утром 1 сентября в поселке Межевая. Там 85-летняя женщина упала в старый уже сухой колодец на территории дома. Ее тело спасатели достали из глубины восьми метров.

"С помощью специального оборудования и с использованием аппаратов защиты органов дыхания, спасатели спустились в колодец и достали тело погибшей женщины 1936 года рождения. Причины гибели женщины устанавливают правоохранительные органы", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что в Одессе на одном из местных водоемов во время вылова рыбы утонул мужчина. Произошло это, когда у него клюнула большая рыбина.

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