Под дронами, КАБами и артиллерией: сколько людей до сих пор живет в Херсоне

Сколько человек живет в Херсоне

Сейчас в Херсоне проживает около 64-65 тысяч местных жителей. Всего в Херсонской городской громаде остаются около 77 тысяч человек.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Михаил Линецкий, передает местное издание «Вгору».

Он объяснил, что эти цифры неточные, ведь население Херсона мигрирует — одни горожане уезжают, а другие возвращаются назад.

Кроме того, чиновник предположил, что на зиму жители Херсона и Херсонской громады могут временно выезжать из тех мест, где из-за постоянных обстрелов войск РФ возможно повреждение сетей и прекращение теплоснабжения.

По данным ГВА, в начале года из Херсона эвакуировалось более 2,5 тысяч человек.

«Значительная часть людей эвакуируется собственными ресурсами, своими частными машинами. Уезжают семьями. Но потом в большинстве своем возвращаются, чтобы проверить состояние своего жилья и имущества и обезопасить их от повреждения», — отметил чиновник.

Как сообщало LIGA.net, по состоянию на 1 июля 2025 года более 65% жителей Херсона — это люди пенсионного возраста, почти 27,3% — трудоспособные, около 7% — дети.

Отметим, что по состоянию на 2021 год, к началу полномасштабного вторжения РФ, население Херсона составило около 290 тысяч человек.

Напомним, что 24 октября россияне атаковали Херсон дронами и «Градами». Из-за массированной атаки погибли два человека, 28 человек получили травмы, среди них 3 детей.