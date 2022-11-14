Под Геническом оккупанты разбирают дороги и оросительные каналы и везут бетонные плиты в Мелитополь.

Российские оккупанты для укрепления своих позиций разрушают имущество украинцев.

В Херсонской области оккупанты чувствуют, что вскоре придут ВСУ, поэтому решили укрепиться на Запорожье. В Мелитополе они строят фортификационные сооружения из извлекаемых из дорог бетонных плит.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

В Мелитополь оккупанты свозят бетонные плиты из Геническа и вербуют население для копания окопов.

Часть плит везут из Генического района. Возле Сокологорного оккупанты разбирают дороги из бетонных плит и оросительные каналы. а дальше материалы свозят в одну точку.

После этого плиты грузят краном и развозят по левому берегу, из них строят укрепления.

"Наши глаза проследили за этими плитами и определили, что часть из них едет в Мелитополь, где строятся укрепления", — сообщают местные партизаны.

В селах Мелитопольского района оккупанты ищут мужчин для отправки на принудительные работы по строительству фортификационных сооружений.

Напомним, что россияне увеличивают группировку своих войск в Запорожье в районе захваченного Мелитополя. Вокруг города они строят укрепления и фортификационные постройки.

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