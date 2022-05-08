Под громкие аплодисменты и крики "Слава Украине": как Kalush Orchestra встретили на открытии "Евровидения-2022"

Под громкие аплодисменты и крики "Слава Украине": как Kalush Orchestra встретили на открытии "Евровидения-2022"

В Турине проходит торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

Сегодня представители 40 стран позируют на бирюзовых дорожках и дают короткие интервью. Шестыми перед публикой появились представители Украины – группа Kalush Orchestra.

Коллектив соперники и еврофаны встретили громкими аплодисментами и криками "Слава Украине".

Kalush Orchestra / Getty Images

Музыканты нарядились в сдержанные черные костюмы, украшенные маленькими желто-голубыми флажками. Также участники держали флаги в руках.

Kalush Orchestra / Getty Images

Интересно, что ведущий церемонии обратился к группе на украинском языке: "Добро пожаловать на песенный конкурс "Евровидение".

Со своей стороны ведущая поинтересовалась, насколько группе важно миксовать современную музыку с народной.

"Это концепция нашей группы, которая была еще давно у нас. И именно сейчас мы понимаем, насколько это актуально — поднять нашу старую культуру и объединить с новой. Именно поэтому сейчас это настолько интересно людям во всем мире", — прокомментировал Олег Псюк.

Также ведущие обратили внимание на совпадение, что презентация конкурса проходит в День матери и песня Kalush Orchestra Stefania – также о маме.

В ответ на это Псюк посоветовал всем включить сегодня Stefania для своих мам: "Эта песня посвящалась моей маме еще очень давно… Но сегодня День матери, поэтому рекомендую всем поздравить своих матерей и включить им нашу песню".

Напоследок ведущий снова обратился к группе на украинском: "Удачи!".

Как идет подготовка к "Евровидению – 2022"

Напомним, на Евровидении в этом году выступят представители 40 стран. Так, вернулась Армения, которая в прошлом году отказалась от участия из-за не очень благоприятной ситуации в стране и политического кризиса. Также Черногория сразится за победу в песенном конкурсе. Страна два года не ездила на "Евровидение" из-за финансовых трудностей.

А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны.

Также EBU отстранил от дальнейшего участия в "Евровидении" Россию. Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения страны-агрессорки в Украину.

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