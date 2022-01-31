Под Харьковом 18-летняя девушка, задушившая младенца, сменила показания

Сейчас подозреваемая уверяет, что ребенка не душила, а неудачно прижала к груди.

В Харьковской области 18-летняя девушка, родившая девочку и задушившую ее, изменила свои первоначальные показания.

Также читайте Хотели успокоить: под Кривым Рогом родители напоили до смерти младенца алкоголем

Об этом сообщают Новости.LIVE Kharkiv со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко

Подозреваемая в убийстве своей новорожденной девочки изменила свои показания во время суда, где ей выбирали меру пресечения.

"Первоначально подозреваемая сообщила о том, что она убила ребенка путем удушения. При избрании меры пресечения она уже заявляла, что ребенок задохнулся случайно из-за того, что он его неаккуратно прижал к груди", – уточнил Чубенко.

По словам Чубенко, подозреваемой будет назначаться психиатрическая экспертиза.

Напомним, что в Харьковской области Дергачевский райсуд отправил под домашний арест 18-летнюю девушку, которая задушила новорожденного ребенка. Прокуроры намерены обжаловать это решение.

Читайте также: