Под Харьковом 24-летний парень изнасиловал 79-летнюю женщину

Злоумышленника задержали через неделю поисков.

Под Харьковом полиция задержала 24-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании пенсионерки. Нападающий напал на женщину на окраине села 7 июля этого года.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

7 июля в 19:34 в полицию поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Бобровка неизвестный изнасиловал 79-летнюю женщину.

На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции Харьковщины и общественность. Правонарушитель задержан сегодня, 15 июля, в поселке Липцы.

Известно, что подозреваемый житель села Циркуны и уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабеж, а в 2020 году был судим за нанесение легких телесных повреждений. Кроме того, человек злоупотребляет наркотиками.

"Следственным проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет", — отметили в полиции.

Подозреваемый во всем сознался, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в Броварах Киевской области 41-летний местный житель изнасиловал 22-летнюю киевлянку, которая пришла к нему в гости.

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