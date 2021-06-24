Под Харьковом 86-летняя пенсионерка три дня блуждала по лесу без еды и воды: ее нашли живой, но истощенной (фото)

Под Харьковом 86-летняя пенсионерка три дня блуждала по лесу без еды и воды: ее нашли живой, но истощенной (фото)

Пенсионерка вышла из дома и три дня от нее не было никакой информации.

В Харьковской области три дня искали 86-летнюю жительницу села Пятигорское, которая, как оказалось, три дня провела в лесу без воды и пищи. В поисках пенсионерки участвовали волонтеры, правоохранительные органы и местные жители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию 20 июня обратился сын женщины и заявил, что его мать ушла и из дома и не вернулась. В тот же день и начались поиски, на которые было ориентировано личный состав подразделения полиции. Затем к поискам присоединился отряд добровольцев "Милена", военнослужащие и местные жители.

Искали женщину почти трое суток и не останавливались даже с наступлением темноты. Пока шли поиски, пенсионерка находилась в лесу.

Все это время она ничего не ела и не пила, а когда ее нашли, то была очень слаба и уставшая. Пострадавшую женщину сразу же передали медикам.

На прошлой неделе в Миргородском районе Полтавской области в лесном массиве Ярески заблудилась пожилая женщина, которая пошла собирать грибы. Искали пенсионерку спасатели и полицейские.

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