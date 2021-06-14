Под Харьковом бабушка накормила четырех детей ядовитыми грибами

Пострадавших доставили в больницу.

В Красноградском районе Харьковской области грибами отравились четверо детей в возрасте от 8 до 14 лет. В результате пострадавшие госпитализированы в больницу.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что 2 девочки 11 и 13 лет, их 8-летний брат и соседская 14-летняя девушка самостоятельно собрали грибы. Они принесли их домой и отдали бабушке, которая их потом приготовила. Через некоторое время детям стало плохо и их госпитализировали в больницу в Харькове. Сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

"По факту происшествия следователи Красноградского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Черниговской области в результате отравления грибами умерли 2 детей. Их родители хотят лишить родительских прав.

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