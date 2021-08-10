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Под Харьковом голый мужчина ползал на детской площадке (видео)

Под Харьковом голый мужчина ползал на детской площадке (видео)

Под Харьковом голый мужчина ползал на детской площадке (видео)

Полностью голый мужчина вел себя неадекватно и находился под действием наркотиков.

Под Харьковом голый мужчина устроил шоу на детской площадке. Он ползал по земле и вел себя неадекватно.

Об этом сообщают в телеграмм-канале ТРУХА.

Инцидент произошел в городе Волчанск Харьковской области. Голого гражданина, ползал вблизи детских площадок заметили горожане и вызвали полицию.

Мужчина вел себя неадекватно, нецензурно выражался и провоцировал конфликт.

Как сообщают в пресслужбе Нацполиции Харьковской области, на место прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и обнаружили 35-летнего голого мужчину. При себе он имел только пачку сигарет. Во время общения нарушитель случайно выпустил ее из рук и полицейские заметили, что в пачке зип-пакет с наркотиками.

Правоохранители поймали правонарушителя, правда он сопротивлялся, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая вместе с полицейскими доставила голого гражданина в больницу.

"Ведомости по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по с санкцией статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы ", — рассказали в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Продолжаются следственные действия.

Под Харьковом голый мужчина ползал на детской площадке

Под Харьковом голый мужчина ползал на детской площадке

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