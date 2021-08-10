Под Харьковом голый мужчина ползал на детской площадке (видео)

Полностью голый мужчина вел себя неадекватно и находился под действием наркотиков.

Под Харьковом голый мужчина устроил шоу на детской площадке. Он ползал по земле и вел себя неадекватно.

Об этом сообщают в телеграмм-канале ТРУХА.

Инцидент произошел в городе Волчанск Харьковской области. Голого гражданина, ползал вблизи детских площадок заметили горожане и вызвали полицию.

Мужчина вел себя неадекватно, нецензурно выражался и провоцировал конфликт.

Как сообщают в пресслужбе Нацполиции Харьковской области, на место прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и обнаружили 35-летнего голого мужчину. При себе он имел только пачку сигарет. Во время общения нарушитель случайно выпустил ее из рук и полицейские заметили, что в пачке зип-пакет с наркотиками.

Правоохранители поймали правонарушителя, правда он сопротивлялся, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая вместе с полицейскими доставила голого гражданина в больницу.

"Ведомости по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по с санкцией статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы ", — рассказали в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Продолжаются следственные действия.

Под Харьковом голый мужчина ползал на детской площадке

Напомним, что в Ковеле Волынской области полностью обнаженный мужчина пришел в храм Воскресения Славуще.

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