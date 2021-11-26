Под Харьковом грузовик перевернулся на такси с пассажирами: водитель MAN был пьян

Под Харьковом грузовик перевернулся на такси с пассажирами: водитель MAN был пьян

Погибли три человека, среди которых и ребенок.

Водитель грузовика MAN, который под Харьковом раздавил такси с пассажирами, был в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что водитель "MAN" управлял транспортным средством в состоянии опьянения", — говорится в сообщении. Впрочем, какое количество алкоголя было в его крови, не сообщается.

Мужчину задержали. Правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось, на окраине Харькова произошла авария: погибли три человека, среди которых и маленький ребенок. Известно, что MAN вылетел на перекресток в красный свет. Там он протаранил одну легковушку, потом зацепил грузовик и наконец перевернулся и упал на такси. Они и водитель этой легковушки погибли на месте. Чтобы достать их тела, спасатели пришлось сначала разгребать жмыхи, которые высыпались и из грузовика, а дальше разрезать изуродованный металл.

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