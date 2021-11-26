Под Харьковом грузовик раздавил такси с людьми: детали страшной аварии

Погибли водитель, пенсионерка и ребенок.
На окраине Харькова произошла авария: погибли три человека, среди которых и маленький ребенок.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 ноября.
Отмечается, что грузовик опрокинулся на трассе и раздавил такси с пассажирами. Известно, что MAN вылетел на перекресток на красный свет. Там он протаранил одну легковушку, потом зацепил грузовик, наконец перевернулся и упал на такси.
В автомобиле ехали две пассажирки: бабушка вместе с 3-летней внучкой. Они и водитель этой легковушки погибли на месте. Чтобы достать их тела, спасатели пришлось сначала разгребать жмыхи, которые высыпались и из грузовика, а дальше разрезать изуродованный металл.
"Подняли грузовой автомобиль и передвинули на небольшое расстояние. С помощью гидравлических ножниц разрезали на части изуродованный автомобиль. Только после этого доставали тела погибших", — рассказал спикер Управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Водитель грузовика задержан. Сейчас он находится в больнице. Кроме того, его следят правоохранители.
Как сообщалось, в Днепровском районе Киева вечером 25 ноября произошло двойное ДТП: столкнулись грузовик MAN, автомобиль скорой помощи и внедорожник Lexus. Правоохранители выясняют, находился ли водитель грузовика под действием алкогольных или наркотических веществ.
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