Под Харьковом мужчина хотел помочь соседям и его убило током

Под Харьковом мужчина хотел помочь соседям и его убило током

Мужчина рукой коснулся оголенного провода.

В Харьковской области в селе Манченки Харьковского района произошел несчастный случай 52-летний мужчина погиб от удара током.

Об этом сообщает Newsroom.

Как выяснилось, погибший 52-летний мужчина по просьбе соседей-дачников поднялся на опору линии электропередачи, чтобы отремонтировать ответвления в дом на улице Ольшанской. По одной из версий очевидцев, он случайно коснулся рукой провода под напряжением. По другой — ему стало плохо и он инстинктивно схватился рукой за провод.

Тело погибшего с опоры сняли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что во Львове врачи спасают 26-летнюю девушку, которая на железнодорожной станции вылезла на цистерну и получила удар током.

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