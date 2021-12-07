Под Харьковом мужчина, которого патрульные сняли с моста несколько дней назад, все равно покончил с собой.

Под Харьковом мужчина, которого патрульные сняли с моста несколько дней назад, все равно покончил с собой.

Дедушку не убедили слова правоохранителей, и он все равно решил свести счеты с жизнью.

В Харьковской области пенсионер, которого несколько дней назад от самоубийства спасли правоохранители, все равно покончил с собой.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Харьков Life".

Факт смерти пожилого мужчины в полиции подтвердили, но детали не разглашают. По предварительной информации, он повесился.

Дедушка был из Близнюковской общины. Ему было 87 лет.

Напомним, что 3 декабря, на железнодорожном мосту в городе Лозовая пожилой мужчина перелез через изгородь и намеревался прыгнуть вниз. Приехавшие на вызов патрульные схватили дедушку за одежду и вытащили через перила в безопасное место.

Дедушка рассказал, что ему 87 лет, он одинок и немощен, поэтому решил уйти из жизни.

Старика полицейские передали врачам скорой помощи.

"Начальник группы реагирования патрульной полиции Лозовского районного отдела обратился к поселковому голове с просьбой найти возможность в решении бытовых вопросов дедушки. После обследования врачей пенсионер вернулся домой. Участковые офицеры полиции, обслуживающие данную территорию, будут посещать пенсионер для хозяйства. К нему уже направлены социальные рабочие", — сообщили тогда в полиции.

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