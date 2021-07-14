Под Харьковом мужчина подстерег свою бывшую жену и нанес ей несколько ударов ножом

Под Харьковом мужчина подстерег свою бывшую жену и нанес ей несколько ударов ножом

Женщину с ножевыми ранениями госпитализировали в медучреждение.

В Краснограде Харьковской области мужчина чуть не убил свою бывшую жену. Он подстерег ее у дверей ее квартиры, напал на нее, нанес несколько ударов ножом, после чего скрылся.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

В полицию обратилась 48-летняя жительница Краснограда, которую госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы с ножевыми ранениями. Женщина рассказала, что, когда она вышла из своей квартиры, на лестничной площадке у ее квартиры на нее с ножом набросился ее бывший муж, нанес несколько ударов и убежал.

Оперативники установили местонахождение 49-летнего нападавшего по месту его проживания. Вещественные доказательства изъяты.

"Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания в Харькове, решается вопрос об избрании ему меры пресечения ", — рассказали в пресс-службе полиции.

Напомним, что под Кривым Рогом в селе Девладово 28-летний мужчина нанес несколько ударов ножом 2-летнему сыну своей 26-летней экс-сожительнице. Таким образом он отомстил бывшей за то, что не захотела продолжать с ним отношения.

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