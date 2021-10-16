Под Харьковом мужчина убил женщину, которая ночью пробралась к нему в дом и пыталась зарезать

Под Харьковом мужчина убил женщину, которая ночью пробралась к нему в дом и пыталась зарезать

Мужчина выхватил у женщины нож и нанес ей удары в ответ.

В Харьковской области в селе Юрченково произошло убийство. Мужчина зарезал женщину, которая напала на него с ножом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Происшествие произошло в Чугуевском районе Харьковской области. 68-летний харьковчанин находился в своем дачном доме в селе Юрченково. В тот день он встретился с женщиной и пригласил ее в гости. После застолья она пошла к себе домой, а мужчина лег спать. Через некоторое время она вернулась, схватила нож и ударила им в шею мужчине, который спал. Тот проснулся, выхватил нож и нанес женщине в ответ несколько ударов в спину.

От полученных повреждений местная жительница скончалась на месте, а мужчина позвонил в полицию. Его задержали.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", — отметили в полиций.

Напомним, что лесополосе вблизи Прилук п олицейськи нашли труп 21-летнего парня, которого считали пропавшим без вести от 3 октября. Также установили подозреваемого в убийстве.

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