Под Харьковом мужчина захватил в заложники бывшую с ребенком

Полночи заложников освобождали правоохранители.

В Чугуеве Харьковской области мужчина захватил в заложники свою бывшую и их общего ребенка. Он угрожал женщине расправой.

Об этом сообщают в Департаменте уголовного розыска.

Сообщается, что 29-летний мужчина ворвался в квартиру женщины среди ночи с требованием увидеться с 4-летним сыном. Между экс-возлюбленными возник конфликт. Мужчина схватился за нож и стал угрожать женщине физической расправой и насильно удерживал ее и сына.

На место прибыли правоохранители. Они поговорили с мужчиной, тот впоследствии передал работникам полиции испуганного сына, через 2 часа правоохранители освободили и заложницу.

Спецназовцы задержали злоумышленника. К счастью, никто не пострадал.

Его обвиняют по ч.1 ст. 147 (удержание заложника), ч.3 ст. 15 (покушение на преступление), ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, что как в Киеве состоялись масштабные учения экстренных служб по освобождению заложников.

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