Под Харьковом мужчину, который мастурбировал на глазах у детей, отправили под домашний арест

Под Харьковом мужчину, который мастурбировал на глазах у детей, отправили под домашний арест

Мужчина систематически занимался мастурбацией у школы.

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который занимался мастурбацией. Приходил на территорию местной школы и совершал развратные действия на глазах у детей.

Об этом сообщают на странице "Полицейские офицеры громад в Харьковской области".

Так, в полицию пожаловался директор одного из учебных учреждений и рассказал, что на территорию школы стал наведываться неизвестный мужчина и мастурбировать напротив женской уборной, где были школьницы.

"Проведенный комплекс мероприятий позволил установить личность, им оказался житель Харькова. На основании собранных доказательств последнем предъявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение малолетних)", — сообщают в полиции.

На время досудебного расследования правонарушителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что под Львовом, задержали 64-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании и совращении 19 детей. Мужчине за это грозит пожизненное лишение свободы.

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