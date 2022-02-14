Под Харьковом на дороге нашли мужчину с травмами после ДТП и обморожениями

Под Харьковом на дороге нашли мужчину с травмами после ДТП и обморожениями

Не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице.

В Харьковской области обнаружили нетрезвого без сознания мужчину с обморожениями ног и рук. На его теле также обнаружены травмы, характерные для ДТП. Мужчина умер.

Также читайте Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: жуткие подробности аварии и как бизнесмен объясняет свой отлет в Лондон

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В селе Слатино Харьковской области вчера, 13 февраля поздно вечером, местные жители обнаружили на дороге без сознания 48-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения с обморожением верхних и нижних конечностей. Его доставили в больницу. На его теле врачи обнаружили травмы, вероятно, полученные в результате ДТП. Не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице.

Следователями отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства гибели гражданина устанавливаются.

Напомним, что в Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры. ДТП произошло на проспекте Победы.

Читайте также: