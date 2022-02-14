Под Харьковом на дороге нашли мужчину с травмами после ДТП и обморожениями

Не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице.
В Харьковской области обнаружили нетрезвого без сознания мужчину с обморожениями ног и рук. На его теле также обнаружены травмы, характерные для ДТП. Мужчина умер.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
В селе Слатино Харьковской области вчера, 13 февраля поздно вечером, местные жители обнаружили на дороге без сознания 48-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения с обморожением верхних и нижних конечностей. Его доставили в больницу. На его теле врачи обнаружили травмы, вероятно, полученные в результате ДТП. Не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице.
Следователями отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства гибели гражданина устанавливаются.
Напомним, что в Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры. ДТП произошло на проспекте Победы.
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