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Под Харьковом на пожаре погибла бабушка и ее 9-летняя внучка: в полиции рассказали подробности и показали фото

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Под Харьковом на пожаре погибла бабушка и ее 9-летняя внучка: в полиции рассказали подробности и показали фото

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Причины пожара устанавливаются.

В поселке Покотиловка Харьковского района в четверг, 20 января, на пожаре погибли 45-летняя женщина и ее 9-летняя внучка. По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, возгорание произошло в частном жилом доме. Во время тушения пожара были обнаружены два тела — 45-летней женщины и ее 9-летней внучки.

© ГУ НП в Харьковской области
ГУ НП в Харьковской области

На месте происшествия работали следователи. Причины возгорания устанавливаются. В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним:

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