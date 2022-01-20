Под Харьковом на пожаре погибла бабушка и ее 9-летняя внучка: в полиции рассказали подробности и показали фото

Причины пожара устанавливаются.
В поселке Покотиловка Харьковского района в четверг, 20 января, на пожаре погибли 45-летняя женщина и ее 9-летняя внучка. По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
По данным правоохранителей, возгорание произошло в частном жилом доме. Во время тушения пожара были обнаружены два тела — 45-летней женщины и ее 9-летней внучки.
На месте происшествия работали следователи. Причины возгорания устанавливаются. В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.
Напомним:
- В Черниговской области пожар унес жизни четырех человек — бабушки и ее трех внуков. Трагедия произошла в селе Браница.
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