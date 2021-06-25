Под Харьковом на железнодорожном переезде поезд столкнулся с микроавтобусом

Под Харьковом на железнодорожном переезде поезд столкнулся с микроавтобусом

В результате ДТП водитель автомобиля получил серьезные травмы.

В Харьковской области на переезде поезд сбил микроавтобус. В результате пострадал водитель авто.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Происшествие произошло сегодня, 25 июня, на железнодорожном переезде в поселке Кегичевка. В микроавтобус, который пытался пересечь пути, въехал электропоезд сообщением "Лозовая-Полтава". В результате ДТП водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Сейчас выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что в Днепре вернули к жизни мужчину, который попал под поезд. Мужчина 8 дней находился в коме.

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