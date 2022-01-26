Под Харьковом нетрезвая женщина "заложила бомбу" в учебное учреждение

Под Харьковом нетрезвая женщина "заложила бомбу" в учебное учреждение

43-летняя местная жительница выпила лишнего и сообщила о минировании.

В Харьковской области женщина выпила лишнего и решила "заминировать" одно из местных учебных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Сегодня, 26 января 2022 года в 02:55 на линию "102" поступило сообщение о том, что в одной из школ Чугуева заложена бомба. Правоохранители проверили все школы города, но взрывчатку не нашли.

Вместо этого установили личность "минера". Во время проверки номера мобильного телефона, с которого поступил звонок, полицейские установили лицо, причастное к правонарушению.

По месту ее жительства выехали правоохранители. Они обнаружили 43-летнюю женщину-минера в нетрезвом состоянии.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Напомним, что в Киевской области в селе Новые Петровцы 7-летний ученик сообщил о "заминировании" школы. Как оказалось, взрывчатки не было, а мальчик таким образом решил подшутить.

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