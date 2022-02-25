Под Харьковом оккупанты бросили военную технику "Z" и сбежали, теряя ботинки (видео)

Под Харьковом оккупанты бросили военную технику "Z" и сбежали, теряя ботинки (видео)

Оставленная техника стоит прямо на обочине.

Вооруженные силы Украины нанесли мощные удары колоннам техники российских оккупантов на подступах к Харькову.

Об этом сообщают в соцсетях.

"На подъездах к Харькову российские оккупанты бросили свою технику и бежали так, что потеряли дорогой ботинки и питание", — говорится в сообщении.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: