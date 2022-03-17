Под Харьковом оккупанты обстреляли школу и дом культуры: есть жертвы

Есть потери среди военных, среди гражданских жертв нет.
В Мерефе Харьковской области сегодня, 17 марта, в 3:30 утра в результате российских обстрелов разрушены школа и дом культуры, повредило и рядом расположенные дома. Есть потери среди военных, среди гражданских жертв нет.
Об этом сообщил председатель Мерефянской общины Вениамин Ситов.
"Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. Из гражданских, слава Богу, жертв нет, есть среди военных. Гражданские успели выбежать к разрушениям, военных отправили в больницу", — сказал Ситов.
Еще один удар пришелся по школе, жертв, к счастью, нет.
"Рядом с БК институт овощеводства и бахчеводства, окон нет, крыши нет, вокруг все разрушено... Второй удар был по школе, самая большая школа у меня, попадание в центр школы. Там никого не было, но школа сейчас горит, она деревянная, старинная, ныне гасим", — рассказал Ситов.