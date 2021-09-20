Под Харьковом открывают первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс

Под Харьковом открывают первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс

На месте старого полигона собираются сделать горнолыжную трассу.

В городе Дергачи, которое входит в состав Харьковской агломерации, поэтапно запускается в работу первый в Украине комплекс по переработке твердых бытовых отходов.

Об этом 20 сентября сообщается на сайте ХГС.

Старый полигон, который много лет был проблемой для местных жителей через специфический запах, теперь представляет собой зеленую зону. Во геомембраны старые слои отходов выделяют биогаз, который улавливают с помощью 35 скважин и генерируют электроэнергию.

"В год будет производиться 15000000 киловатт электроэнергии. Мы будем как использовать ее для собственных нужд, так и продавать. Это неплохие средства, которые будут поступать в городской бюджет", — рассказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Также руководитель города отметил, что благодаря внедрению современных технологии утилизация бытовых отходов станет намного эффективнее, что позволяет городу сохранить тариф на вывоз мусора на нынешнем уровне.

На старом полигоне будут высажены тысячи деревьев и три тысячи кустарников. Также рассматривается идея строительства горнолыжной трассы — причем круглогодичной (в летнее время будет использоваться пластиковый склон).

Новый комплекс будет перерабатывать мусор по современным технологиям и уменьшит количество отходов, подлежащих захоронению на построенном полигоне ТБО, что значительно увеличит срок его эксплуатации. Кроме того, новый полигон сделан жесткими экологическими требованиями, поэтому проникновение вредных веществ в почву является исключенным. Сортировочная линия, которая будет распределять пластик, бумага, металл, древесину и органические отходы, заработает в ближайшее время.

Таким образом, Харьков стал первым городом в стране, которое построило современный мусороперерабатывающий комплекс. Для реализации проекта были привлечены финансирования Всемирного банка.

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Харькове (6 фото)

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