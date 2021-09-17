Под Харьковом подростки избили на детской площадке мужчину, который читал книгу

Под Харьковом подростки избили на детской площадке мужчину, который читал книгу

В полиции несовершеннолетним сообщили о подозрении.

В Изюме Харьковской области трое подростков избили мужчину. Следователи вручили им подозрения о совершении преступления.

Об этом сообщают в пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Происшествие произошло 10 августа этого года на детской площадке в городе Изюм. Трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет подошли к малознакомому мужчине, который сидел на лужайке и читал книгу, и избили его. Самый старший из компании 17-летний подросток причинил потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести.

47-летний пострадавший обратился с заявлением в полицию.

"Всем трем юношам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. 17-летнему подростку также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", — рассказали в полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что на Буковине забили палками мужчину, который поехал покупать авто. В убийстве правоохранители подозревают двоих буковинцев, один из которых хотел продать ему машину. Мужчины пытались бежать, но их задержали.

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