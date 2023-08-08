Под Харьковом полицейский насмерть сбил 15-летнюю девочку — СМИ (фото)

В Харьковской области, в районе населенного пункта Песочин, 2 августа, водитель насмерть сбил на пешеходном переходе – 15-летнюю Альбину Харченко. Как пишут СМИ, за рулем автомобиля якобы находился киевский полицейский Ярослав Якименко.

О смерти девочки в соцсетях рассказала руководительница Песочинского дворца культуры и искусств, где Альбина занималась актерскими курсами.

"2 августа в нашей семье произошла трагедия. В моей семье, потому что каждого ребенка, я чувствую как своего... Актриса нашего театра, наш светлый ангел, добрая, искренняя, отзывчивая, 15-летняя Альбина Харченко возвращалась домой после занятий по актерскому мастерству. Переходила дорогу на пешеходном переходе, держала велосипед в руках. Но невнимательный водитель забрал ее жизнт... нам больше никогда не услышать ее смех, ее голос, не обнять. Ребёнок... вся жизнь впереди", — говорится в сообщении.

Альбина Харченко

Альбина Харченко.

Как утверждает активистка и основательница БФ "Восток Феникса" Валентина Лаптий на своей странице в Instagram, виновника аварии якобы отпустили.

"02.08.2023 года ее жизнь унес госслужащий, представитель полиции из Киева – Якименко Ярослав Леонидович, сбивший этого ребенка на пешеходном переходе и оставшийся на свободе. Вы слышите? 40 полицейских его прикрывали и отпустили. А адвокат сказал, что "пострадавших нет", – написала она.

Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований Александр Белка в комментарии изданию KHARKIV Today сообщил, что водитель был трезв.

Белка рассказал, что автомобиль наехал на девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, ребенок погиб на месте.

"На место ДТП сразу прибыли сотрудники ГБР для установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий. Предварительно установлено, что водитель был трезв", – рассказали в ГБР.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.

По данным журналистов, в день аварии девочка возвращалась из Песочина домой в Коротич с репетиции театрального кружка.

Как пишет "Суспільне", в 2023 году Альбина закончила девятый класс.

"Это была наша отличница, ребенок – просто ангел. Она была моей помощницей, всегда выручала и во всем поддерживала. Альбина за свой короткий 15-летний возраст такие достижения имела, награды, победы, что хватило бы на несколько жизней. Очень трудно прощаться с такой девочкой, это был золотой ребенок", — рассказала классная руководительница погибшей девушки Ирина Билоус.

Похороны Альбины Харченко/Фото: Общественное

Похороны Альбины Харченко/Фото: Общественное

Как рассказал адвокат семьи Андрей Бежанский, пока со следователями родственники погибшей Альбины не общались.

"Девочку сбил внедорожник. Мать еще не может прийти в себя, отец возле нее, а также брат и сестра. Будем более активно участвовать в расследовании как сторона потерпевших, но еще потерпевших по делу формально не существует, потому что нужно подавать заявления, выносить соответствующие решение, не до этого еще было", – сказал адвокат.

Напомним, ужгородский священник, который во время одного из богослужений призвал к примирению "два прекрасных народа – Украины и России", записал видео с извинением.

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