Под Харьковом после пожара нашли тела родителей и их сына

Под Харьковом после пожара нашли тела родителей и их сына

Видимых следов насильственной смерти предварительно правоохранители не обнаружили.

В Харьковской области в частном доме после пожара нашли тела троих человек. Оказалось, что в огне погибла семья — родители и их сын.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение о пожаре в одном из домовладений в селе Красное Лозовского района поступило в полицию 22 октября около 01:00 ночи.

В жилом доме правоохранители нашли тела троих погибших. Погибшими оказались 56-летний мужчина, его жена 65 лет и их 42-летний сын. Видимых признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено.

"Сейчас все обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Следственным отделением сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Днепре во время пожара в доме сгорели пять квартир. Огонь охватил 100 "квадратов" территории. В результате происшествия заживо сгорел мужчина.

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