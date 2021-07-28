Под Харьковом пьяный водитель сбил двух подростков, которые шли по обочине и уехал

Под Харьковом пьяный водитель сбил двух подростков, которые шли по обочине и уехал

Водителя задержали правоохранители через 15 минут после ДТП.

В Чугуевском районе Харьковской области в ДТП пострадали двое подростков 14 и 15 лет. Они шли по обочине, когда в них на скорости влетела машина.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Происшествие произошло вчера, 27 июля, в 21:00. В полицию Чугуева обратилась женщина и сообщила, что легковушка сбила двоих парней, а водитель даже не остановился и поехал дальше.

Подростков с места ДТП забрала скорая. Они находятся в тяжелом состоянии.

В течение 15 минут полицейские разыскали автомобиль, причастный к ДТП, в лесополосе за пределами населенного пункта. 65-летний водитель — местный житель, был пьян.

"Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Харькове быстрая, которая ехала с включенной сиреной на вызов к пациенту, сбила мужчину, который внезапно вышел на дорогу. От полученных травм пострадавший скончался.

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