Под Харьковом пьяный водитель сбил двух подростков, которые шли по обочине и уехал

Водителя задержали правоохранители через 15 минут после ДТП.
В Чугуевском районе Харьковской области в ДТП пострадали двое подростков 14 и 15 лет. Они шли по обочине, когда в них на скорости влетела машина.
Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.
Происшествие произошло вчера, 27 июля, в 21:00. В полицию Чугуева обратилась женщина и сообщила, что легковушка сбила двоих парней, а водитель даже не остановился и поехал дальше.
Подростков с места ДТП забрала скорая. Они находятся в тяжелом состоянии.
В течение 15 минут полицейские разыскали автомобиль, причастный к ДТП, в лесополосе за пределами населенного пункта. 65-летний водитель — местный житель, был пьян.
"Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет", — сообщили в полиции.
Напомним, что в Харькове быстрая, которая ехала с включенной сиреной на вызов к пациенту, сбила мужчину, который внезапно вышел на дорогу. От полученных травм пострадавший скончался.