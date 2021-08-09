Под Харьковом рейсовый автобус с пассажирами, возвращавшийся из Лазурного, влетел в отбойник

Под Харьковом рейсовый автобус с пассажирами, возвращавшийся из Лазурного, влетел в отбойник

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель.

В Харьковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Он на ходу влетел в дорожный отбойник.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Сегодня, 9 августа, около 5:10 утра на автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Neoplan. 48-летний водитель, двигаясь в направлении Харькова из поселка Лазурное Херсонской области, не справился с управлением и влетел с отбойником. В результате ДТП пострадал водитель. Его в бессознательном состоянии госпитализировали в Красноградскую больницу.

В салоне автобуса находилось 25 пассажиров — они невредимы.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — отметили в полиции.

Напомним, что в Тернопольской области автомобиль Skoda Octavia врезался в микроавтобус, в котором туристы ехали на отдых в Карпаты.

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