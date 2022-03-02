Под Харьковом тероборона Слатино украла танк у оккупантов (видео)

Под Харьковом тероборона Слатино украла танк у оккупантов (видео)

Мужчины угнали танк и повезли передавать его ВСУ.

В Слатино Харьковской области местная терроборона украла у оккупантов танк. Его завели и повезли сдавать в подразделения ВСУ.

Видео выложили в Сети.

На кадрах видно, как группа мужчин едет на танке и радуется тому, что им удалось отжать танк у захватчиков. Танк пообещали использовать на нужды ВСУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: