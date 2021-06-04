Под Харьковом у женщины конфисковали бойцовскую собаку

Владелица собаки не смотрела за животным должным образом.

В Изюме Харьковской области местные жители пожаловались на женщину в суд из-за ее бойцовской собаки. Та постоянно выбегала на улицу и нападала на людей.

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Об этом сообщает Изюмский городской суд.

Изюмский горрайонный суд Харьковской области рассмотрел административное дело в отношении жительницы города Изюм, которая удерживала собаку бойцовской породы "Питбуль". Владелица пса допустила, что он бесконтрольно выбегал за пределы домовладения. В частности, он напал на мужчину с собакой на поводке и покусал его.

Свидетели-соседи в суде рассказали, что собака систематически выбегала на улицу и нападала на людей и других собак.

"Анализируя исследованные доказательства, оценивая установленные обстоятельства в их совокупности, суд признал владелицу собаки виновным в совершении правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил содержания собак и кошек), и наложено взыскание в виде штрафа с конфискацией собаки", — сообщают в пресс-службе суда.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области собака разорвал подростка. Бойцовский пес набросился на девушку, когда она ехала на велосипеде.

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