Под Харьковом убили бездомную кошку, а труп демонстративно повесили на воротах церкви

О животном заботились зоозащитники.

В Харьковской области зверски убили бездомную кошку, а ее труп повесили на входе в местную церковь.

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Об этом сообщают волонтеры зоозащитной организации kotikdom_kharkiv.

По словам зоозащитников, жестокое убийство животного произошло в Чкаловском Чугуевского района. Погибшую кошку звали Мальва, она была трехлапой.

"Это кошечка трехлапка, ее добили! Мы нашли ей передержку, но поздно, ее зверски убили и демонстративно повесили на воротах церкви. Обратите внимание в Чугуеве живодеры, и они убивают! Мальва уже убита, а Рыжему отрубили хвост и сломали ребра, но он жив", — говорится в сообщении.

Напомним, что в столице на входе в магазин, среди спального микрорайона, пес бойцовской породы насмерть загрыз кошку. Вытащить пушистую из пасти собаки пытались очевидцы, но тщетно: от травм животное погибло.

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