Под Харьковом в заброшенном доме нашли убитой 6-летнюю девочку: в полиции рассказали подробности

Девочка пошла гулять с соседским мальчиком и домой не вернулась.

В поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Об исчезновении ребенка вчера, 28 июля, в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.

Тело девочки с признаками насильственной смерти — ушибом головы и лица правоохранители нашли около 23:50 в заброшенном доме поселка Старый Салтов. Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 13-летний местный житель, который жил по соседству с убитой.

"Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские пригласили мать несовершеннолетнего. Сейчас готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещения его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области", — отметили в полиции.

На поиски девочки были задействованы личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, НГУ, группа кинологов и общественность.

"Следственным сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы", — рассказали в полиции.

Напомним, что в селе Тернопольского района 17-летний парень во время отдыха изнасиловал 13-летнюю девушку. Потерпевшая после издевательств попала в больницу.

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