Под Харьковом владельца собак заставили выплатить компенсацию мальчику, на которого они напали

Под Харьковом владельца собак заставили выплатить компенсацию мальчику, на которого они напали

Мать мальчика подала иск в суд на владельца собак и выиграла дело по материальной компенсации.

В Харкоивський области в Изюмском районном суде было принято решение — обязать владельцу собак возместить материальный ущерб семье ребенка, на которого напали животные.

Об этом говорится в сообщении суда.

Отмечается, что с гражданским иском к владельцу собак, которые напали на ее сына, в Изюмский районный суд обратилась женщина. Она заявила о намерении получить возмещение материального ущерба в сумме 14364, 93 грн., потраченных на лечение своего ребенка.

Суд изучил дело и выяснил, что на ребенка набросились собаки ответчика, когда мальчик ехал на велосипеде в селе Донецкое. Животные не были на поводках и не имели намордников. Ребенок упал с велосипеда и сломал руку. Мальчик находился на лечении в травматологическом отделении Изюмской ЦГБ, а затем был направлен в областной клинической травматологической больницы. Харьков. Все расходы на лечение сына были уплачены матерью.

Владельца собак привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 154 КУоАП, в связи с нарушением правил их содержания, и наложили на него административное взыскание в виде штрафа.

"Суд исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, пришел к выводу, что исковые требования к ответчику являются обоснованными, ответчик осуществлял ненадлежащий выгул собак, повлекшее нанесение ущерба здоровью ребенка истца, и взыскал с ответчика материальный ущерб в сумме 14364 гривен 93 коп., а также понесенные истцом судебные расходы в сумме 908 гривен", — говорится в решении суда.

Напомним, что в Харькове владелица собаки заплатит штраф за то, что ее пес набросился на прохожего, а она дала для этого команду.

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