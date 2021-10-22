Под Харьковом во время пожара в жилом доме заживо сгорела целая семья (фото)

Под Харьковом во время пожара в жилом доме заживо сгорела целая семья (фото)

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Харьковской области ночью 22 октября произошло пожар в одном из жилых домов. В результате чего заживо сгорела целая семья.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, инцидент произошел в поселке Красное Лозовского района. Там горел жилой одноэтажный дом. За считанные минуты огонь полностью охватил все здание и уничтожил деревянные конструкции, перекрытия и крышу.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех человек: 63-летнего мужчины, 65-летней женщины и их 43-летнего сына.

"На тушение пожара спасатели подали два пожарных ствола и в 02:29 локализовали его. Окончательная ликвидация огня состоялась в 06:58. Причина и окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Отметим, что за сутки в Украине на пожарах погибли 14 человек, еще пять пострадали.

Напомним, два человека сгорели заживо в собственном доме в Луганской области.

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