Под Харьковом водитель наехал на патрульного, когда тот выписывал штраф

Под Харьковом водитель наехал на патрульного, когда тот выписывал штраф

Патрульного с травмами госпитализировали, а нарушителя задержали.

В Харьковском районе водитель-нарушитель сбил патрульного. Правоохранителя доставили в больницу.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Вчера, 18 октября, вблизи села Травневе Харьковского района на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" патрульный остановил авто Suzuki Jimny за превышение скорости.

При оформлении протокола на 46-летнего водителя по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КУ об административных правонарушениях, он завел авто и наехал на одного из патрульных.

Полицейский был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Нарушителя остановили и доставили в райотделения полиции.

"Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — отметили в полиции .

Напомним, что Государственное бюро расследований расследует несколько случаев издевательства правоохранителей из рядовых граждан в различных городах Украины. Виновных обещают привлечь к ответственности.

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