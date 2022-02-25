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Под Харьковом военные уничтожили технику российских оккупантов

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О каком количестве вооружения идет речь, неизвестно.

Под Харьковом украинским военнослужащим удалось уничтожить военную технику российских оккупантов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, военную технику армии РФ уничтожили и на подступах к городу. О каком количестве вооружения идет речь, неизвестно.

Напомним, в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия по четырем направлениям. Речь идет о следующих направлениях: Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС.

В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл украинских войск. По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.

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